Във връзка с проведено редовно заседание, Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява за следните решения:

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

"ПФК ЛЕВСКИ“ АД;

"ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;

"ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;

"ПФК ЦСКА“ ЕАД;

"ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз;

"ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД;

"ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;

"ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;

"ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

"ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;

"ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;

"ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна

"ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;

" ПФК МОНТАНА“.

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:

"ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;

"ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.

Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част "Финансови критерии“.

Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025.