Във връзка с проведено редовно заседание, Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява за следните решения:
Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:
"ПФК ЛЕВСКИ“ АД;
"ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;
"ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;
"ПФК ЦСКА“ ЕАД;
"ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз;
"ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
"ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;
"ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;
"ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;
Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:
"ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;
"ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;
"ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна
"ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;
" ПФК МОНТАНА“.
Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:
"ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;
"ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.
Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част "Финансови критерии“.
Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!