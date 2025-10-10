ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо и още два клуба ще са най-потърпевши, ако Спартак (Вн) остане без лиценз
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:17Коментари (0)0
©
Лицензионната комисия към БФС даде срок на Спартак (Варна) да представи до 21.10.2025 г. (вторник) документи за липса на просрочени задължения към персонала и НАП. Ако това не бъде сторено, лицензът на “соколите" за efbet Лига ще бъде отнет.

Т.е. групата ще остане с един отбор по-малко. Очакванията са ръководството на Спартак да разреши сериозния проблем, но ако не го направи, той ще рефлектира върху почти всички останали клубове.

При извеждане на отбор от елита, Наредбата на БФС гласи следното: “Преди завършване на есенния полусезон - резултатите от играните от него до този момент срещи се анулират. В Първа лига и Втора Лига за завършване на първия полусезон се приема последният изигран мач от календарната 2025 година".

Бърза справка показва, че при подобен сценарий най-потърпевши ще са клубовете, които победиха Спартак до момента, а най-облагодетелтвани - тези, които загубиха точка или три.

“Соколите" са допуснали три поражения от началото на сезона - от Левски, Черно море и Локомотив (Пловдив). Ако бъдат извадени от efbet Лига, въпросните три клуба ще се простят с по три точки.

Арда и Монтана, които загубиха мачовете си срещу Спартак, ще са големите печеливши, тъй като резултатът се нулира. Полза при изваждане на “соколите" ще имат и тези състави, които направиха равенства срещу тях - ЦСКА 1948, Славия, Локомотив (София), Ботев (Враца), ЦСКА и Берое.

Останалите четири клуба - Лудогорец, Ботев (Пд), Добруджа и Септември все още не са играли със Спартак, уточнява "Спортал". Разградчани излизат в двубой срещу варненци на 18 октомври. Т.е. при успех на “орлите" и те могат да се присъединят към групата на Левски, Черно море и Локомотив (Пловдив) като най-потърпевши от цялата тази неприятна сага.
