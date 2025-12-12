Печелил Купата на БФС с Ботев (Пд) направи изявление след грозните атаки към него

© Халфът на Левски Асен Митков публикува изявление на страницата си във "Фейсбук" относно разигралата се през последните дни драма за представянето му със синята фланелка.



Фенове на тима го атакуваха с грозни обиди и нападки след злополучната загуба с 0:2 от Славия, което накара ръководството на клуба да излезе с позиция в подкрепа на футболиста.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Асен Митков е юноша на Ботев (Пловдив). С "жълто-черните" печели Купата на БФС през 2019 година, завоювана след успех над Лудогорец. 20-годишният халф е роден в град Съединение и първите си години във футбола изкарва в школата на местния ФК Гигант.



Ето какво написа Митков в профила си във Фейсбук:



Благодаря на ПФК "Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа.