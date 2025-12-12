ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Печелил Купата на БФС с Ботев (Пд) направи изявление след грозните атаки към него
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)648
©
Халфът на Левски Асен Митков публикува изявление на страницата си във "Фейсбук" относно разигралата се през последните дни драма за представянето му със синята фланелка.

Фенове на тима го атакуваха с грозни обиди и нападки след злополучната загуба с 0:2 от Славия, което накара ръководството на клуба да излезе с позиция в подкрепа на футболиста.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Асен Митков е юноша на Ботев (Пловдив). С "жълто-черните" печели Купата на БФС през 2019 година, завоювана след успех над Лудогорец. 20-годишният халф е роден в град Съединение и първите си години във футбола изкарва в школата на местния ФК Гигант.

Ето какво написа Митков в профила си във Фейсбук:

Благодаря на ПФК "Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа.
Още по темата: общо новини по темата: 194
09.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
06.12.2025
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Изненадващ коледен подарък! Ботев чака пари от трансфер на нигериец в английската Висша лига
 Над 2000 фенове гласуваха за Футболист №1 на Ботев за 2025 година
 ПФК Ботев: Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар "Колежа"
 Собственикът на Ботев с гневно писмо до кмета: Бездействие! Последиците за Пловдив ще бъдат изключително тежки!
 ПФК Ботев: Изненадани сме! Искаме незабавна отмяна на наказанието на Херо!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: