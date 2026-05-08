Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи емоционален коментар относно това какво е направил досега и какво предстои пред клуба за следващия сезон, видя Plovdiv24.bg. Конкретната реакция на бизнесмена е свързана с днешното решение на Лицензионната комисия към БФС, която обяви, че "жълто-черният" клуб получава лиценз за Европа.

Шефът на Ботев призна, че е изпълнил напълно обещанието си за този сезон и ясно начерта целите за следващия. Той използва официалния си профил във Фейсбук, за да изрази своето мнение по темата.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Днес излезе решението на Лицензионната комисия към БФС и с гордост мога да заявя, че Ботев Пловдив получи лиценз за участие както в UEFA, така и в Efbet Лига.

Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите 8 отбора в България.

Изпълних обещанието си за този сезон.

Но това е само началото. Ботев трябва да продължи да се развива, да расте и да поставя все по-високи цели пред себе си. Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Призовавам всички ботевисти да продължат да подкрепят нашия клуб. Нека бъдем обединени въпреки критиките, различията и трудните моменти. Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.

Ботев е над всички!