|Ботев игра прилично, но загуби от Локо (Сф) след драма в 90-ата минута
|Отборът на Ботев (Пловдив) продължи да играе чувствително по-добре под ръководството на Димитър Димитров, но въпреки това не успя да запише трета поредна шампионатна среща без загуба. Жълто-черните загубиха драматично от Локомотив (София) с 2:3 като гости в мач от 19-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадиона в столичния квартал "Надежда".
Франклин Маскоте (30, 87) бе точен за гостите, а Божидар Кацаров (16), Кауе Карузо (18) и Меси (90) се разписаха за локомотивци.
Така възпитаниците на Херо останаха с актив от 21 точки на 11-а позиция във временното класиране. Водените от Станислав Генчев "железничари" вече са с 26 точки на 8-мо място. Поражението бе втора за Димитър Димитров начело на Ботев.
Ботевистите стигнаха до опасно положение още в 3-ата минута. Маскоте получи отдясно и центрира по земя във вратарското поле, но Армостронг Око-Флекс закъсня и не успя да нанесе удар към опразнената врата.
В 16-ата минута домакините откриха резултата от стандартна ситуация. Красимир Станоев центрира от корнер на далечна греда, където отбраната на Ботев учудващо остави непокрит Божидар Кацаров и той от воле с левия крак от 3-4 метра прати топката в мрежата за 1:0.
Само две минути по-късно Локомотив нанесе втори удар. Спас Делев бе изведен по десния фланг и напредна. Последва подаване към Карузо, който с левия крак преодоля Даниел Наумов за 2:0.
В 30-ата минута жълто-черните намалиха резултата. Константинос Балоянис центрира от корнер във вратарското поле, където Мартин Величков вместо да излезе и да боксира, остана да гледа от близо. Франклин Маскоте засече топката с глава за 2:1.
Пет минути след началото на второто полувреме Ботев пропусна златна възможност за изравняване на резултата. Никола Илиев изведе с дълъг пас Маскоте сам срещу вратаря. Бразилецът напредна и опита бомбен шут с десния крак, но високо над напречната греда.
Последва сериозен натиск на "канарите", които създадоха над 5 чисти положения. На два пъти вратарят Мартин Величков спаси страхотни удари на Николай Минков и Око-Флекс.
Четвърт час предиш края Андрей Йорданов получи топката в наказателното поле и шутира силно с левия крак по диагонала, но след намеса на Величков топката се удара в гредата.
В 77-ата минута капитанът Николай Минков отново бе близо до изравнителен гол, но удърът му с глава мина малко над напречната греда.
В 87-ата минута все пак Ботев успя да изравни резултата. Око-Флекс получи топката след изпълнение на тъч и я центрира в наказателното поле. Там Маскоте се извиси над противников защитник и с глава реализира второто си попадение в мача - 2:2.
В 90-ата минута Локомотив изкова крайния успех. Това стана след центриране на Красимир Милошев отляво, при което централният защитник Меси Биатумусока засече с глава за 3:2.
Локомотив (София): Мартин Величков, Божидар Кацаров, Ангел Лясков, Джуниет Али, Диего Рапосо, Ерол Дост, Кауе Карузо, Красимир Станоев, Меси Биатумусока, Садио Дембеле, Спас Делев (72- Георги Минчев).
Ботев (Пловдив): Даниел Наумов, Джон Емануел (46- Лукас Араухо -79- Димитър Митков), Андрей Йорданов, Никола Илиев (82- Самуел Калу), Николай Минков, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Симеон Петров.
