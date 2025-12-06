ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев игра прилично, но загуби от Локо (Сф) след драма в 90-ата минута
Автор: Стойчо Генов 14:23Коментари (8)1387
©
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) продължи да играе чувствително по-добре под ръководството на Димитър Димитров, но въпреки това не успя да запише трета поредна шампионатна среща без загуба. Жълто-черните загубиха драматично от Локомотив (София) с 2:3 като гости в мач от 19-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадиона в столичния квартал "Надежда".

Франклин Маскоте (30, 87) бе точен за гостите, а Божидар Кацаров (16), Кауе Карузо (18) и Меси (90) се разписаха за локомотивци.

Така възпитаниците на Херо останаха с актив от 21 точки на 11-а позиция във временното класиране. Водените от Станислав Генчев "железничари" вече са с 26 точки на 8-мо място. Поражението бе втора за Димитър Димитров начело на Ботев.

Ботевистите стигнаха до опасно положение още в 3-ата минута. Маскоте получи отдясно и центрира по земя във вратарското поле, но Армостронг Око-Флекс закъсня и не успя да нанесе удар към опразнената врата.

В 16-ата минута домакините откриха резултата от стандартна ситуация. Красимир Станоев центрира от корнер на далечна греда, където отбраната на Ботев учудващо остави непокрит Божидар Кацаров и той от воле с левия крак от 3-4 метра прати топката в мрежата за 1:0.

Само две минути по-късно Локомотив нанесе втори удар. Спас Делев бе изведен по десния фланг и напредна. Последва подаване към Карузо, който с левия крак преодоля Даниел Наумов за 2:0.

В 30-ата минута жълто-черните намалиха резултата. Константинос Балоянис центрира от корнер във вратарското поле, където Мартин Величков вместо да излезе и да боксира, остана да гледа от близо. Франклин Маскоте засече топката с глава за 2:1.

Пет минути след началото на второто полувреме Ботев пропусна златна възможност за изравняване на резултата. Никола Илиев изведе с дълъг пас Маскоте сам срещу вратаря. Бразилецът напредна и опита бомбен шут с десния крак, но високо над напречната греда.

Последва сериозен натиск на "канарите", които създадоха над 5 чисти положения. На два пъти вратарят Мартин Величков спаси страхотни удари на Николай Минков и Око-Флекс.

Четвърт час предиш края Андрей Йорданов получи топката в наказателното поле и шутира силно с левия крак по диагонала, но след намеса на Величков топката се удара в гредата.

В 77-ата минута капитанът Николай Минков отново бе близо до изравнителен гол, но удърът му с глава мина малко над напречната греда.

В 87-ата минута все пак Ботев успя да изравни резултата. Око-Флекс получи топката след изпълнение на тъч и я центрира в наказателното поле. Там Маскоте се извиси над противников защитник и с глава реализира второто си попадение в мача - 2:2.

В 90-ата минута Локомотив изкова крайния успех. Това стана след центриране на Красимир Милошев отляво, при което централният защитник Меси Биатумусока засече с глава за 3:2.

Локомотив (София): Мартин Величков, Божидар Кацаров, Ангел Лясков, Джуниет Али, Диего Рапосо, Ерол Дост, Кауе Карузо, Красимир Станоев, Меси Биатумусока, Садио Дембеле, Спас Делев (72- Георги Минчев).

Ботев (Пловдив): Даниел Наумов, Джон Емануел (46- Лукас Араухо -79- Димитър Митков), Андрей Йорданов, Никола Илиев (82- Самуел Калу), Николай Минков, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Симеон Петров.

Още по темата: общо новини по темата: 583
06.12.2025
06.12.2025
05.12.2025
05.12.2025
05.12.2025
04.12.2025
предишна страница [ 1/98 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Бързо декларация и преиграване - Даниела беше ударена от нерегламентирано голяма капка дъжд.
0
 
 
Трагедия. И Око Флекс ще потъне в тази посредственост.
0
 
 
Ей това комоцио не го пуска Даниелката, гледа 3те гола от близко. Жълта трагедия, изпадате индианци.
0
 
 
С такава защита.... и Реал да играе-ще падне!Едно ,че вратаря не може да ги нареди,второ че при пъвия гол сам непокрит играч има на 3 метра от вратата...Пълна трагедия на защитата...Никой не ни е виновен!Най-малко Херо е виновен,че наслиди такива играчи и сега през паузата трябва да се направи солидна селекция,а не куци,кьорави и сакати да пристигат и да ни резилят!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен
 Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!
 Никола Попов идва на "Лаута", неопитен съдия свири на Ботев
 БФС глоби Локо, Ботев се размина със санкция! Двата отбора с по един наказан
 Информация за феновете на Ботев преди гостуването на Локомотив в София
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: