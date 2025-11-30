|
|Илиян Филипов: Оставам без думи, гледайки това момче! Но разберете нещо важно!
|Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи доста емоционален коментар след победата на любимия му клуб над Черно море с 2:1.
Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение, но и същевременно да се обърне към привържениците на отбора.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:
След лика на това момче просто оставам без думи.
Браво, Лукас! Браво на всички момчета и на треньорския щаб!
Трудно е, много е трудно… но всички виждаме, че нашият Ботев се възражда.
Виждаме характер, желание, битка - виждаме отбор, който расте пред очите ни.
Но разберете нещо важно - без вашата подкрепа това възраждане става двойно по-трудно.
Днес тези момчета показаха, че имат място в нашия любим Ботев.
Показаха сърце, дух и борба - всичко, което искаме да виждаме.
Ние ще градим, ще се развиваме, ще ставаме още по-силни.
Но, приятели… тези момчета заслужават да играят пред пълни трибуни.
Заслужават да усетят силата на жълто-черната магия на нашия красив стадион, а не да гледаме празните седалки.
Подкрепете ги.
Бъдете до тях.
Защото Ботев се ражда отново – и това възраждане ни трябва заедно.
Красота. Вяра. Борба.
