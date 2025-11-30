ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Оставам без думи, гледайки това момче! Но разберете нещо важно!
Автор: Стойчо Генов 11:18Коментари (1)1476
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи доста емоционален коментар след победата на любимия му клуб над Черно море с 2:1.

Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение, но и същевременно да се обърне към привържениците на отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

След лика на това момче просто оставам без думи.

Браво, Лукас! Браво на всички момчета и на треньорския щаб!

Трудно е, много е трудно… но всички виждаме, че нашият Ботев се възражда.

Виждаме характер, желание, битка - виждаме отбор, който расте пред очите ни.

Но разберете нещо важно - без вашата подкрепа това възраждане става двойно по-трудно.

Днес тези момчета показаха, че имат място в нашия любим Ботев.

Показаха сърце, дух и борба - всичко, което искаме да виждаме.

Ние ще градим, ще се развиваме, ще ставаме още по-силни.

Но, приятели… тези момчета заслужават да играят пред пълни трибуни.

Заслужават да усетят силата на жълто-черната магия на нашия красив стадион, а не да гледаме празните седалки.

Подкрепете ги.

Бъдете до тях.

Защото Ботев се ражда отново – и това възраждане ни трябва заедно.

Красота. Вяра. Борба.

“Виждами нИещу, ама ……. хайди да плащатИ вече!” Дори след победа се вие, врещи, мучи за още кинти. АнцугЪ е ДНК на 6:0тяф.
