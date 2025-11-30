© виж галерията Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи доста емоционален коментар след победата на любимия му клуб над Черно море с 2:1.



Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение, но и същевременно да се обърне към привържениците на отбора.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:



След лика на това момче просто оставам без думи.



Браво, Лукас! Браво на всички момчета и на треньорския щаб!



Трудно е, много е трудно… но всички виждаме, че нашият Ботев се възражда.



Виждаме характер, желание, битка - виждаме отбор, който расте пред очите ни.



Но разберете нещо важно - без вашата подкрепа това възраждане става двойно по-трудно.



Днес тези момчета показаха, че имат място в нашия любим Ботев.



Показаха сърце, дух и борба - всичко, което искаме да виждаме.



Ние ще градим, ще се развиваме, ще ставаме още по-силни.



Но, приятели… тези момчета заслужават да играят пред пълни трибуни.



Заслужават да усетят силата на жълто-черната магия на нашия красив стадион, а не да гледаме празните седалки.



Подкрепете ги.



Бъдете до тях.



Защото Ботев се ражда отново – и това възраждане ни трябва заедно.



Красота. Вяра. Борба.



