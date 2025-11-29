|
|Двама бразилци зарадваха Херо за първата му победа начело на Ботев
|Ботев (Пловдив) продължи успешните изяви пред собствените си привърженици и записа втора поредна домакинска победа, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Канарите" надиграха Черно море с 2:1 в мач от 17-ия кръг в Първа лига, който се проведе на стадион "Христо Ботев“.
Франклин Маскоте (10) и Лукас Араухо (69) се разписаха за домакините. Васил Панайотов (77) бе точен за гостите.
Успехът бе първи за Димитър Димитров начело на жълто-черните. Неговият тим има вече в актива си 20 точки, с колкото са още Локомотив (София) и Арда. Варненци останаха с 27 точки на пета позиция.
Ботев откри резултата още в 10-ата минута при първата си по-опасна атака. Тодор Неделев подаде към Никола Илиев по десния фланг, който центрира към вратарското поле. Там Франклин Маскоте изпревари Живко Атанасов и засече с глава в близкия ъгъл за 1:0.
Само две минути по-късно Берк Бейхан отправи хубав удар, но Даниел Наумов изби атрактивно в корнер.
В 15-ата минута Николай Минков преодоля технично бранител на Черно море и от 10-ина метра шутира от воле с левия крак, при което Кристиан Томов спаси.
В 39-ата минута Селсо Сидни отправи силен удар, при който топката се отклони от ръката на Ивайло Видев. Ситуацията бе прегледана от ВАР, но не бе отсъдена дузпа за "моряците".
Те отново имаха претенции за дузпа в 51-ата минута. Даниел Мартин падна в наказателното поле след съприкосновение с Тодор Неделев и дълго време се превиваше от болка. Тук отново не бе отсъден наказателен удар за гостите.
В 69-ата минута жълто-черните удвоиха преднината си. Това стана след пробив отляво на Армстронг Око-Флекс и последвало центриране към границата на вратарското поле. Там току-що влезлият Лукас Араухо засече с крак в близкия ъгъл за 2:0.
В 77-ата минута Черно море намали резултата. Топката бе центрирана в наказателното поле към Асен Чандъров, който с едно докосване свали към Васил Панайотов. Току-що появилият се на смяна халф технично я насочи в долния ляв ъгъл на вратата за 2:1.
В добавеното време Армстронг Око-Флекс вкара красив гол, който обаче бе отменен след намеса на ВАР заради игра с ръка на Димитър Митков при изграждане на атаката.
Ботев (Пд): Даниел Наумов, Николай Минков, Ивайло Видев, Симеон Петров, Енок Куатенг, Константинос Балоянис (68- Лукас Араухо), Емануел Абрахам, Никола Илиев (89- Габриел Нога), Тодор Неделев (84- Самуел Калу), Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте (68- Димитър Митков).
Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Даниел Хесус, Берк Бейхан (76- Васил Панайотов), Асен Чандъров, Уеслен (76- Калкан), Селсо Сидней (58- Николай Златев), Давид Телеш (84- Мартин Милушев), Георги Лазаров (76- Густаво Франса).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 564
|