Честит рожден ден на Голмайстор №3 в историята на Ботев
Автор: Стойчо Генов 11:36Коментари (0)311
Една от големите легенди на Ботев (Пловдив) празнува рожден ден! Голмайстор №3 в историята на жълто-черните - Атанас Пашев, навършва 62 години.

През 80-те години на миналия век Атанас Пашев е един от големите любимци на привържениците на "канарчетата". Фамозното крило влудява публиката с бързина, техника и демараж, както и с реализаторските си умения.

Пашев играе с жълто-черния екип в 244 мача, в които реализира 152 гола. Става вицешампион през 1986 година и бронзов медалист през 1983, 1985, 1987 и 1988 г.

Печели голмайсторския приз на "А“ група през 1986 година с 30 гола.

В националния отбор на България Атанас Пашев играе 19 мача и отбелязва 3 гола. Участник е на Световното първенство в Мексико през 1986 г.

Рожденикът бе поздравен от ПФК Ботев.

Ето какво написаха по този повод от клуба:

Рожден ден празнува легендарният Атанас Пашев. Един от най-знаковите нападатели на “жълто-черния" клуб навършва 62 години.

Атанас Пашев ще остане в историята на “канарчетата" с редица важни попадения, сред които гол във вратата на Байерн Мюнхен и четири попадения в един мач срещу Локомотив Пловдив.

Пожелаваме на Атанас Пашев много здраве, щастие и радостни моменти с любимия “жълто-черен" клуб!
Класиране Резултати

Статистика: