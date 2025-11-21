Честит рожден ден на Голмайстор №3 в историята на Ботев

© Една от големите легенди на Ботев (Пловдив) празнува рожден ден! Голмайстор №3 в историята на жълто-черните - Атанас Пашев, навършва 62 години.



През 80-те години на миналия век Атанас Пашев е един от големите любимци на привържениците на "канарчетата". Фамозното крило влудява публиката с бързина, техника и демараж, както и с реализаторските си умения.



Пашев играе с жълто-черния екип в 244 мача, в които реализира 152 гола. Става вицешампион през 1986 година и бронзов медалист през 1983, 1985, 1987 и 1988 г.



Печели голмайсторския приз на "А“ група през 1986 година с 30 гола.



В националния отбор на България Атанас Пашев играе 19 мача и отбелязва 3 гола. Участник е на Световното първенство в Мексико през 1986 г.



Рожденикът бе поздравен от ПФК Ботев.



Ето какво написаха по този повод от клуба:



Атанас Пашев ще остане в историята на “канарчетата" с редица важни попадения, сред които гол във вратата на Байерн Мюнхен и четири попадения в един мач срещу Локомотив Пловдив.



