Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отказа да седне в официалната ложа на стадион "Огоста" в Монтана и изгледа шампионатния мач на своя тим от сектора за гости.

Бизнесменът бе редом с още 15-ина привърженици, които подкрепяха "канарите" в североизточния град.