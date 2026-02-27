Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отказа да седне в официалната ложа на стадион "Огоста" в Монтана и изгледа шампионатния мач на своя тим от сектора за гости.Бизнесменът бе редом с още 15-ина привърженици, които подкрепяха "канарите" в североизточния град.