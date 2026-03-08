Даниел Наумов бе избран за Играч на мача при равенството 0:0 срещу ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица.
Стражът на "канарчетата" се отличи с няколко ключови спасявания, като за него това бе трета поредна "суха" мрежа.
Ето какво каза Наумов, получавайки наградата си в Бистрица:
Равностоен двубой. Нашият отбор изглеждаше добре днес. Може би съперникът имаше повече ситуации от нас, но като цяло мисля, че мачът беше горе-долу равностоен.
Отбелязахме гол, отменен с ВАР. Техен гол също беше отменен.
Съжаляваме, че не си тръгваме с трите точки. Надявам се да продължаваме в същия дух. Не, нямаме конкретно поставена цел за този сезон.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.