Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов бе избран за Играч на мача при равенството 0:0 срещу ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица.

Стражът на "канарчетата" се отличи с няколко ключови спасявания, като за него това бе трета поредна "суха" мрежа.

Ето какво каза Наумов, получавайки наградата си в Бистрица:

Равностоен двубой. Нашият отбор изглеждаше добре днес. Може би съперникът имаше повече ситуации от нас, но като цяло мисля, че мачът беше горе-долу равностоен.

Отбелязахме гол, отменен с ВАР. Техен гол също беше отменен.

Съжаляваме, че не си тръгваме с трите точки. Надявам се да продължаваме в същия дух. Не, нямаме конкретно поставена цел за този сезон.