Само един от чужденците в Ботев впечатлил Херо, останалите били под нивото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39
©
Новият треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров - Херо е останал впечатлен от качествата на лявото крило Армстронг Око-Флекс. Ирландецът, който бе привлечен през лятото, е единственият чужденец, който веднага е грабнал окото на бургаския специалист.

Око-Флекс изигра 9 мача, в които вкара цели 5 гола. Димитров е бил категоричен, че скоро такъв иностранец не е идвал по българските терени.

Юношата на Уест Хем и Селтик е силно школуван футболист, който дойде от швейцарския Цюрих. По отношение на останалите чужденци при "канарчетата" Херо е бил категоричен, че са доста под нивото и ще трябва сериозна работа с тях.

Имало е опции треньорът да започне занимания с жълто-черните още от този понеделник (10 ноември), но това няма да се случи и той ще подкара тима от предварително обявената дата – 17 ноември, уточнява "Тема спорт". Дебютът му ще е срещу ЦСКА на "Васил Левски“ след паузата за националните отбори – на 22 ноември (събота). До дни ще стане ясно дали Ботев Пд ще играе контрола в прекъсването.
07.11.2025
07.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
05.11.2025
05.11.2025
