Днес се навършват 63 години от най-посетения мач на стадион "Христо Ботев" в Пловдив за всички времена. На 27 февруари 1963 година Ботев (Пд) посреща Атлетико (Мадрид) в първи четвъртфинален двубой от турнира за КНК (Купата на носителите на национални купи) пред 40 000 зрители.
При дебюта си на европейската сцена жълто-черните записват рекорд с класирането си на четвъртфинал в турнира на КНК. "Канарчетата" са първият български отбор, достигнал толкова далече в европейска надпревара.
Жребият отрежда за съперник, носителя на трофея (победа с 3:0 над Фиорентина на финала през 1962), Атлетико (Мадрид), в чийто състав има една дузина национали. Сред тях са аржентинският вратар Мадинабейтя (Edgardo Madinabeytia) и португалският халф Мендонка (Jorge Alberto Mendonça), както и внушителен брой испански национали.27 февруари 1963, първи 1/4-финал: Ботев - Атлетико 1:1 Ботев
: Георги Иванов Найденов, Райно Панайотов, Георги Чакъров, Виден Апостолов, Георги Разложки, Райко Стойнов, Георги Попов - Тумби, Георги Харалампиев, Георги Аспарухов
- Гунди, Стоичко Пешев, Динко Дерменджиев
- Чико.Атлетико
: Мадинабейтя, Ривийа, Грифа, Родригес, Рамиро, Глариа, Мигел Хонес, Аделардо, Чуцо, Мендонка, Енрике Койар.
Посещаемостта на тази среща остава ненадминат рекорд за този стадион - 40 000 зрители са заели места по трибуните и на самата лекоатлетическа писта. Въпреки плахото начало в мача, Ботев Пловдив успява все пак рано да поведе в резултата. Към 16-ата минута Гунди е повален пред пеналта и е отсъден непряк свободен удар. Следва светкавична трикова комбинация, при която Стоичко Пешев с бомбен диагонален шут забива топката под гредата - 1:0.
След гола "канарчетата" се втурват още по-настойчиво напред и оказват сериозен натиск пред вратата на именития си съперник. Към Гунди е прикрепен персонално бразилецът Рамиро, а Тумби е усмирен от грубите ритници на Ривия.
През втората част играта протича под диктовката на испанците, които започват все по-масирано да атакуват вратата на Найденов. В крайна сметка Атлетико взима своето и си осигурява комфорт преди реванша. Испанците изравняват в 74-ата минута след груба грешка на Разлошки - 1:1.
Реваншът е на 13 март 1963 година и в него Атлетико разгромява Ботев с 4:0.
