ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
12 години без Бенкса - един от най-великите в историята на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:44Коментари (0)221
©
Днес отбелязваме 12 години от раздялата с един от най-обичаните български футболисти за всички времена - Георги Славков.

Брилянтният майстор на завършващия удар поема по своя небесен път на 21 януари 2014 година. Когато е едва на 56...

Но Славков, вторият българин, печелил приза "Златната обувка" (след Петър Жеков), оставя незаличима следа. Яркият му талант получи своето заслужено признание с редица колективни и индивидуални отличия, сред които с най-голяма сила се откроява "Златната обувка" на Европа от 1981 г. Трофей, издигащ Бенкса до равнището на най-елитните футболисти за всички времена.

Бенкса все така е в сърцата на хиляди футболни привърженици, а спомените за изящните му изпълнения са все така живи, отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".

Сдобива се с легендарен статут както в Тракия (Пловдив), така и в ЦСКА, като с екипите и на двата отбора реализира куп незабравими попадения - и на домашната, и на европейската сцена.

По-късно стрелецът, роден в село Мусомище, Гоцеделчевско, блести с екипите на френския Сент Етиен, португалския Шавеш, демонстрира класата си и в Израел.

Определен е за №2 в класацията "Футболист на България" за 1980 г., за №3 през следващата 1981 г. и №6 в класацията за "Спортист на Балканите" за 1981 г. Най-добър футболист на Пловдив за 1978, 1980 и 1981 г.

Не е забравен, разбира се, и в Стамболийски. Нещо повече, от 2015 година местният стадион носи неговото име...
Още по темата: общо новини по темата: 672
20.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
19.01.2026
19.01.2026
19.01.2026
предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Даниел Наумов: Феновете на Локо ме закачат в социалните мрежи! Дербито пак ще е с голямо напрежение, но очаквам да продължим
 Пловдивски национал преминава в отбор от германската втора Бундеслига
 Официално: Ботев продаде Оджо в Полша, сумата е конфиденциална
 Партизан отказа контролата с Ботев, "канарите" играят утре с тим от Косово
 Треньор държа 80 минути на пейката пловдивчанина Атанас Чернев, но това решение се оказа катастрофално
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: