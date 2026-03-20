Временният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов логично остана доволен от старанието на своя тим при победата над Славия с 1:0 в столицата. Успехът бе първи за "канарите" на този стадион от 9 години насам.

Ето каскво заяви наставникът на "жълто-черните" след последния съдийски сигнал:

Изключително важна победа, но най-много ме радва реакцията на момчетата след загубата ни от Ботев (Враца) в предишния двубой. Сега ги поздравих в съблекалнята. Докато имаме възможност за Топ 8, ще даваме всичко от себе си да преследваме тази цел.

Почти всяка тренировка имаме завършване на атаките, но днес просто не се получи.

Маскоте е основен футболист, просто и Самуил Цонов заслужава шанс, той е бъдещето. Надявам се Маскоте да продължава по същия начин.

Сега ще изиграем една контролна среща в края на седсмицата, а програмата сме я направили така, че да можем да възстановим максимално момчетата за следващия ни мач от първенството.