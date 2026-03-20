Отборът на Ботев (Пловдив) се върна на победния ход и продължава да мечтае за място в Топ 8 след края на редовния сезон. Жълто-черните победиха Славия с 1:0 като гости в мач от 27-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел".
Франклин Маскоте (38) отбеляза единственото попадение в срещата.
Успехът бе първи за "канарите" на стадиона в "Овча купел" от 9 години насам.
По този начин възпитаниците на временния треньор Лъчезар Балтанов
се изкачиха на 10-о място във временното класиране и вече са с актив от 33 точки. Отборът на Славия остана на седма позиция с 35 точки.
Двата тима изиграха предпазливо първо полувреме, в което чистите голови ситуации почти липсваха.
Първият удар към една от двете врати дойде в 6-ата минута и бе отправин от Кристиян Балов, но топката прелетя над вратата, пазена от Даниел Наумов
В 23-ата минута Тодор Неделев
центрира от фаул в наказателното поле, където Антоан Конте
засече с глава в мрежата. Страничният съдия вдигна флага за засада, като това бе потвърдено и от VAR.
Най-добрата ситуация за Славия се откри в 27-ата минута. Илиян Стефанов намери удобна позиция за стрелба и отправи истински снаряд от 20-ина метра, но Даниел Наумов
плонжира и успя да избие топката.
Две минути след това домакините имаха претенции за дузпа, след като бившето "канарче" Лазар Марин
нанесе удар с глава, а топката срещна ръката на Антоан Конте
. Съдията обаче не реагира, а и очевидно VAR също не намери нещо нередно в ситуацията.
В 39-ата минута Емил Стоев беше изведен сам срещу Даниел Наумов
и опита труден удар с десния крак, който не затрудни вратаря на "канарите".
Малко след началото на второто полувреме Тодор Неделев
се оказа на чиста позиция на границата на наказателното поле. Капитанът шутира с левия крак, но встрани от вратата в аут.
В 54-ата минута Никола Солдо
не успя да изчисти добре топката и тя попадна право на волето на Кристиян Балов. Той моментално я насочи към далечния ъгъл на вратата, но Даниел Наумов
успя да избие в корнер.
Четвърт час преди края Франклин Маскоте се озова на добра позиция и шутира опасно, но вратарят на Славия запази мрежата си суха.
Две минути преди края на редовното време Ботев откри резултата. Това стана след разбъркване пред вратата на Славия, при което топката бе върната назад към Константинос Балоянис
. Гръцкият защитник отправи силен шут с левия крак, а вратарят на домакините не успя да избие добре. Топката попадна право в Маскоте, който от 3-4 метра я засече с глава в мрежата за 0:1.Славия
: Леви Нтумба, Диего Фераресо
, Никола Савич, Лазар Марин
, Жордан Варела, Иван Минчев
, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Емил Стоев, Кристиян Балов, Янис Гeрмуш.Ботев (Пд)
: Даниел Наумов
, Николай Минков
, Никола Солдо
, Антоан Конте
, Закария Тиндано (86- Константинос Балоянис
), Едсон Да Силва (82- Енрике Жоку), Лукас Араужо, Чимези Уилямс (58- Емерсон Родригес), Тодор Неделев
(86- Никола Илиев
), Самуил Цонов (58- Франклин Маскоте), Самуел Калу.
