Ботев и Берое ще премерят сили на "Трейс Арена"

© Ботев Пловдив ще изиграе контрола с Берое в паузата на шампионата.



Спарингът ще се състои на 5 септември от 11:00 часа на "Трейс Арена“ в Стара Загора.



Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, уточниха от "жълто-черния" клуб.