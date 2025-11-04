Младо "канарче" ще участва в европейски квалификации

© Крайният защитник на Ботев (Пловдив) Мартин Георгиев получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години.



Това е поредна повиквателна за младото "канарче", което ще вземе участие в предстоящите европейски квалификации.



“Лъвовете" са в една група с отборите на Унгария, Франция и Фарьорските острови, като мачовете ще се играят между 12 и 18 ноември в Унгария.