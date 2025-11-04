ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Младо "канарче" ще участва в европейски квалификации
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:05Коментари (0)169
©
Крайният защитник на Ботев (Пловдив) Мартин Георгиев получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години.

Това е поредна повиквателна за младото "канарче", което ще вземе участие в предстоящите европейски квалификации.

“Лъвовете" са в една група с отборите на Унгария, Франция и Фарьорските острови, като мачовете ще се играят между 12 и 18 ноември в Унгария.
Още по темата: общо новини по темата: 496
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
30.10.2025
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Зума: Това беше целта на Ботев! Нямаше как да спечелят, ако не е със служебен резултат!
 ПФК Ботев: Вече трети ден Наумов страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане
 КПБП: Няма как една лъжа да стане истина, дори и да се повтори 20 пъти
 Павел Колев: Неподготвени съдии и делегати! Само дето не опънаха маса с кебапчета и бира на терена, докато решат какво да правят
 Ботев се похвали с двама младежки национали
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: