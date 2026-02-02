|
|Конкуренти в бизнеса, но рамо до рамо в името на обща кауза
ПФК Ботев Пловдив изразява своята дълбока и искрена благодарност към Петко Ангелов - човек, който повече от 10 години не пести средства, усилия и сърце в подкрепа на нашия клуб.
©
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво написаха "жълто-черните" чрез своя официален клубен сайт:
През годините, при различни ръководства и в различни периоди, Петко Ангелов винаги е оставал верен на жълто-черната общност. Неговата подкрепа към Ботев никога не е била обвързана с лични интереси, позиции или конюнктура – тя е била и остава чиста, последователна и принципна.
Особено показателно е, че и в настоящия момент, когато клубът се управлява от Илиян Филипов, собственик на транспортната компания ПИМК, Петко Ангелов отново подава ръка на Ботев – въпреки факта, че двете компании са преки конкуренти и едни от най-големите в бранша.
Това е ярък пример за силата на пловдивския бизнес – че дори конкуренти могат да застанат рамо до рамо, когато става дума за кауза.
А нашата кауза е велика.
Нашата кауза е Ботев Пловдив.
От името на клуба, ръководството и цялата жълто-черна общност изказваме огромни благодарности към Петко Ангелов – за лоялността, за човечността и за това, че доказва с действия какво означава истинска подкрепа.
Благодарим ти, Петко!
Ботев е кауза. Ботев е Пловдив. Ботев е вечен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 700
|