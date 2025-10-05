ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев без най-новото си попълнение днес във Враца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:42Коментари (0)449
©
Ботев Пловдив няма да може да разчита на последното си ново попълнение за визитата на Ботев (Враца). Двубоят от 11-ия кръг на Първа лига е днес от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ във Враца.

Дефанзивният халф Лукас Араухо, който тренира с тима от началото на седмицата, все още е без картотека и "канарчетата" се надяват, че ще успеят да го уредят с необходимите документи за домакинството на Славия след паузата в шампионата.

Това означава, че временният треньор Иван Цветанов няма да прави промени в групата, като единствената въпросителна е дали в нея ще попадне Стивън Петков. Нападателят бе извън състава за мача с Левски (0:1), въпреки че не страда от контузия, припомня "Тема спорт". Наставникът предпочете да разполага с двама нападатели в лицето на Франклин Маскоте и Димитър Митков, като на мястото на Петков бе едно от последните попълнения Самуел Калу.

28-годишният нигериец се очаква да получи повече игрови минути. Той записа официалния си дебют с жълто-черната фланелка срещу Левски, като се появи на терена в 70-ата минута.
