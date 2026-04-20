Ботев Пловдив стартира продажбата на пакетни билети за домакинските срещи от решаващите плейофи в Първа лига. В тях "жълто-черните“ ще се изправят последователно срещу Локомотив (Пловдив), Арда (Кърджали) и Черно море (Варна). Всеки, който закупи пакетен билет за оставащите три мача, ще получи 10% отстъпка от цената на абонаментните карти за сезон 2026/27, съобщиха от "жълто-черния" клуб. Цените за различните сектори и категории са от 25 до 200 евро.

Притежателите на абонаментни карти за настоящия сезон ще имат достъп до трите мача с настоящите си пластики и не е нужно да презаверяват картите си.

Ето и цените на пакетните билети, както и отстъпката с тяхното закупуване:

Трибуни Юг/Север – €25 (€30 регулярна цена, €5 отстъпка)

Трибуна Изток – €30 (€39 регулярна цена, €9 отстъпка)

Централна трибуна:

Блок 1, 2, 6, 7 – €35 (€45 регулярна цена, €10 отстъпка)

Блок 3, 5 – €50 (€60 регулярна цена, €10 отстъпка)

Блок 4, P1, P3 – €60 (€75 регулярна цена, €15 отстъпка)

Р2 – €120 (€135 регулярна цена, €15 отстъпка)

Lounge 1912 – €200 (€225 регулярна цена, €25 отстъпка)

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоите (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

