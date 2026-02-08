ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев отбелязва днес 40 години от знаменитото 8:1, вижте организацията за мача
13:38
Ботев Пловдив приема Берое Стара Загора в среща от 20-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес от 16:45 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

От "жълто-черния“ клуб ще отбележат 40-годишнина от знаменития успех с 8:1 над "заралии“, като специални гости на мача ще са някои от великите футболисти, взели участие в историческия сблъсък.

Началният удар на срещата ще бъде символично даден от малкия герой Денис, който заслужено ще се завърне на любимия си стадион.

На разположение на феновете е кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил“.

В неделния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

в 14:30ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 5 евро)

в 14:30ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 14:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 15:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
