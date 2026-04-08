Ръководството на ПФК Ботев Пловдив излезе с официално съобщение, което е свързано с новината на "Тема Спорт" от днес сутринта, че вторият капитан Николай Минков ще премине в Арда през лятото като свободен агент. От "жълто-черния" клуб уточниха, че са провели телефонен разговор с колегите си от Кърджали.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното изявление на ПФК Ботев:

Официално изявление на ПФК Ботев Пловдив

Във връзка с появилите се спекулации в публичното пространство относно евентуален интерес към футболиста на ПФК Ботев Пловдив Николай Минков, ръководството на клуба счита за необходимо да внесе яснота по темата.

Днес ръководството на ПФК Ботев Пловдив проведе телефонен разговор с ръководството на ПФК Арда, в който категорично бе заявено, че клубът от Кърджали нито има, нито някога е имал интерес към Николай Минков.

Разпространяваната информация е напълно невярна и очевидно цели създаване на напрежение и провокация в навечерието на важното пловдивско дерби.

ПФК Ботев Пловдив призовава всички медии и журналисти към отговорност и професионализъм, както и да се въздържат от публикуването на непроверена и непотвърдена информация, която въвежда в заблуждение футболната общественост.

Ръководството на клуба остава ангажирано с поддържането на коректна и прозрачна комуникация и ще продължи да защитава интересите на ПФК Ботев Пловдив и неговите футболисти.