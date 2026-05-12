Ботев Пловдив приема Арда Кърджали в среща от 34-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес от 20:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. В 18:00 часа ще отвори фен-зоната пред клубния магазин, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса, съобщиха от клуба.

В клубния магазин привържениците могат да открият новия мачов екип на Ботев, както и колекцията на Macron за сезон 2026/2027.

Важна информация относно организацията за мача

в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 14:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 18:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 5 евро)

в 18:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 18:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 18:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.