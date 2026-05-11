Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Загреб. Надпреварата в хърватската столица е с награден фонд 97 640 евро.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" победи Денис Евсеев от Казахстан с 6:3, 4:6, 6:0 за близо два часа на корта.

Мико спечели първия сет с един пробив във втория гейм, но загуби втората част, след като допусна два пробива. В третия сет той доминираше изцяло и след 6:0 затвори мача.

Пловдивчанинът заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема тази седмица 315-о място.

За място в основната схема Димитър Кузманов ще играе срещу Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Двамата са се изправяли 9 пъти един срещу друг, като Мико има пет победи.