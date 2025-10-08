ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (12)
Най-добрият пловдивски тенисист ще играе срещу бивш №39 в света
Автор: Стойчо Генов 10:23
© Instagram
Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция), който е с награден фонд 54 хиляди евро.

Мико е поставен под номер 8 в основната схема. Той надделя над австриеца Денис Новак с 6:2, 6:3 за 74 минути.

32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория взе първите пет гейма и това се оказа решаващо.

Така Димитър Кузманов заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 261-ото място.

За място на четвъртфиналите най-добрият пловдивски тенисист в момента ще се изправи срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), който е 560-и в класацията на АТП в момента, но е достигал до 39-ата позиция.

Двамата са се срещали общо шест пъти досега, като 35-годишният Албот има пет победи, а единственият успех на пловдивчанина е с 6:3, 6:4 в Роан (Франция) през 2022 година.

В надпреварата на двойки Димитър Кузманов и Новак са партньори, като ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.
