ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (16)
Пловдивският митрополит благослови отбора на България за Купа "Дейвис"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:43Коментари (0)200
©
Пловдивският митрополит Николай оказа огромна чест и се срещна с тенисистите и треньорите от българския национален отбор по тенис. Той благослови отбора, който в събота и неделя ще играе срещу Белгия в исторически мач от Световната група на Купа "Дейвис". За първи път страната ни е сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за мъже.  

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.

В петък в 11:30 ч. ще бъде изтеглен жребият в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за местата в близост до корта са почти изчерпани. Билети за мача може да закупите в мрежата на Eventim. Всички мачове пък ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.
Още по темата: общо новини по темата: 908
02.02.2026
31.01.2026
30.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
27.01.2026
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Още двама от Ботев отидоха в Спартак (Варна), единият от тях за постоянно
 Пловдивски национал не успя да спаси отбора си от тежка загуба срещу ПСВ
 Марица взе два гейма в Париж, но загуби драматично и приключи участието си в Европа
 Приятни емоции и бурни аплодисменти при представянето на биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
 Кметът на Пловдив: Очакваме пълна зала и силна подкрепа за българския национален отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: