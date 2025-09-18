ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (17)
Елизара Янева отстрани силна съперничка от Русия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:39Коментари (0)202
©
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК "Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка победи с 6:3, 6:3 поставената под №7 в основната схема и №430 в световната ранглиста за жени Алевтина Ибрагимова (Русия). Срещата продължи час и 28 минути.

Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Талантливата пловдивчанка изостана с 0:2 във втората част, но спечели шест от следващите седем гейма. За място на полуфиналите тя ще играе срещу втората поставена и №264 в света Анастасия Соболиева (Украйна).
Още по темата: общо новини по темата: 827
17.09.2025
16.09.2025
16.09.2025
15.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 БФС - Пловдив глоби треньора на Марица и наказа един футболист на "жълто-сините"
 Треньор на "Лаута Арми": Не съм хулиган и не организирам улични боеве! Ще съдя клеветниците
 БФС: Началният час на Ботев - Левски не подлежи на промяна, такива са изискванията на УЕФА
 Ботев привлича нападател, играл за последно в Уотфорд, но не стъпвал на терена повече от година
 Локомотив Пловдив привлече млад пойнтгард от Троян
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: