Елизара Янева отстрани силна съперничка от Русия

© Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК "Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка победи с 6:3, 6:3 поставената под №7 в основната схема и №430 в световната ранглиста за жени Алевтина Ибрагимова (Русия). Срещата продължи час и 28 минути.



Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Талантливата пловдивчанка изостана с 0:2 във втората част, но спечели шест от следващите седем гейма. За място на полуфиналите тя ще играе срещу втората поставена и №264 в света Анастасия Соболиева (Украйна).