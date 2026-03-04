Изпълнителният директор на тенис клуб Локомотив Пловдив Георги Чочев е блокиран на Малдивите заедно с повече от 100 българи. 40-годишният пловдивчанин, който е и вицепрезидент на Българската федерация по тенис, съобщи това в личния си профил във Фейсбук, уточнявайки, че до момента не вижда подкрепа от държавата."Приятели! От няколко дни сме блокирани на Малдиви! Над 100 БЪЛГАРИ, от които много деца. Няма свободни полети месец напред! Не виждаме подкрепа от държавата на този етап. Моля за информация, който има", написа Георги Чочев.Малко след това пловдивчанинът, който е дългогодишен капитан на националните отбори по тенис при подрастващите в различни възрасти, даде и още подробности за напрегнатата ситуация."Приятелю, не е шега работата. Аз не пожелавам на никой да бъде блокиран, където и да е. Има хора спят на летището. Други се чудят в кои хотели да се местят, зашото има ужасна спекула с цените", уточни Георги Чочев, отговаряйки на друг коментар в социалната мрежа.