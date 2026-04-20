Тенисисти от София спечелиха първите места на регионалния турнир за юноши и девойки до 18 години, който приключи в Пловдив. Това са Калоян Карапетров (ТК "1882", София) и Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", София). Състезанието бе от календара на БФТенис и се проведе на червените кортове на ТК "Албена".

Във финала при юношите Калоян Карапетров победи с 3:5, 5:3, 10-4 Богомил Иринчев (ТК "Пловдив 1981", Пловдив). В мач за третото място Симеон Попов (ТК "Пиронкови", Пловдив) се наложи с 5:3, 4:5(2), 10-3 над Рангел Георгиев (ТК "Пловдив 1981", Пловдив).

Във финала при девойките Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", София) спечели срещу Иванина Начева (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) с 4:1, 4:0. В мач за третото място Константина Попова (ТК "Албена", Пловдив) победи Ирина Тошева (ТК "Спортист Петково", Петково) с 4:2, 4:0.