Пловдивчанинът Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Анталия

© Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев завърши като вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия с награден фонд от 30 хиляди долара.



Пловдивчанинът и Стефан Попович (Сърбия) бяха поставени под №3 в основната схема. Те отстъпиха в драматичен финал на Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия) с 1:6, 6:2, 8-10 след 68 минути игра.



В решаващата трета част Милев и Попович изоставаха в резултата, успяха да изравнят при 8:8, но загубиха следващите две разигравания, а с това и срещата.



Янаки Милев има пет титли на двойки в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF).



Пловдивчанинът ще играе през настоящата седмица на друг турнир в Анталия.