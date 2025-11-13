ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (13)
Сериозен успех за пловдивчанина Янаки Милев в Анталия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:48Коментари (0)59
©
Националът на България за Купа "Дейвис“ Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Милев и Феликс Мишкър (Великобритания) надделяха над поставените под номер 4 румънци Стефан Андрееску и Георге Скинтейе с 6:3, 5:7, 10-6 за 87 минути. Те пропиляха аванс от сет и 5:3 гейма във втория, но в последвалия шампионски тайбрек дръпнаха с 8:4 точки след четири поредни спечелени разигравания и това се оказа решаващо за крайната победа.

За място на финала пловдивчанинът и британецът ще срещнат утре водачите в схемата Марко Максимович и Стефан Попович (Сърбия).

21-годишният Милев за последно игра за титла при дуетите във веригата на Международната федерация ITF в началото на октомври, когато в Сарагоса заслужи общо пети трофей в кариерата си на двойки и първи за сезона.
