Пламен Колев (ТК "Про спорт", София) при юношите и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) при девойките труимфираха с титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив. Надпреварата приключи при отлични условия и организация на кортовете на ТК "Макс Про 2020", разположени до градския стадион "Пловдив", похвалиха се от родната федерация по тенис.

Във финала при юношите Пламен Колев победи с 6:1, 6:0 Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр. Пловдив). На трето място се класираха Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Борис Христакиев (ТК "Про спорт", гр. София).

Във финала на сингъл при девойките Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр. София) се наложи със 7:5, 6:2 над Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр. София). На трето място се класираха Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр. Стара Загора) и Ива Йорданова (ТК "Левски", гр. София).

Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) и Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) при юношите и Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) при девойките спечелиха титлите на двойки.

Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) пък станаха първи на смесени двойки.

Наградите на призьорите на сингъл връчи Иван Тиков – председател на УС на Българската федерация по тенис. Турнирен директор на първенството беше Серафим Грозев, а главен съдия – Силвия Ботушарова.