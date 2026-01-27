ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
18-годишната пловдивчанка Елизара Янева продължава да впечатлява
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:38
©
Елизара Янева продължава да впечатлява с израстването си от началото на сезона. Само на 18 години пловдивчанката записа една от най-стойностните победи в кариерата си, класирайки се за втория кръг на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара. 

Янева се наложи над водачката в схемата и №135 в световната ранглиста Хреет Минен (Белгия) след 3:6, 6:1, 7:5 за 1 час и 59 минути игра.

28-годишната Минен поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет, но това не притесни нашето момиче. Във втората част Елизара Янева изцяло пое контрола и даде само един гейм на съперничката.

Драмата дойде в решителния трети сет. Белгийката проби и сервираше за мача при 5:4, но пловдивчанката не се пречупи. С хладнокръвие тя обърна развоя със серия от три поредни гейма и заслужено стигна до престижен успех срещу бившата №45 в света.

Елизара започна турнира още от квалификациите, където разгроми Надия Колб (Украйна) с 6:0, 6:1.

Във втория кръг Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между квалификантките Рашийда Макаду (САЩ) и Мари Фогт (Германия).

Силната серия на младата ни тенисистка не е случайна. От началото на годината тя стана вицешампионка на турнир в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара) и достигна до четвъртфинал в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.
Още по темата:
27.01.2026
26.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
