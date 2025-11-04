ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (20)
25-годишна пловдивчанка с изумителен обрат в Аржентина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:11Коментари (0)34
©
Гергана Топалова се класира за основната схема на WTA 125 турнира в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара.

Пловдивчанката направи обрат и победи с 5:7, 6:3, 7:5 представителката на домакините Берта Бонарди. Срещата продължи 2 часа 57 минути.

Топалова поведе с 5:3 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 5:7.

След това 25-годишната ни тенисистка направи цели пет пробива във втораата част и я спечели с 6:3. Гергана Топалова допусна изоставане с 1:4 в третия решетелен сет, но спечели шест от следващите седем гейма, за да триумфира с победата.
Статистика: