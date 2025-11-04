25-годишна пловдивчанка с изумителен обрат в Аржентина

© Гергана Топалова се класира за основната схема на WTA 125 турнира в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара.



Пловдивчанката направи обрат и победи с 5:7, 6:3, 7:5 представителката на домакините Берта Бонарди. Срещата продължи 2 часа 57 минути.



Топалова поведе с 5:3 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 5:7.



След това 25-годишната ни тенисистка направи цели пет пробива във втораата част и я спечели с 6:3. Гергана Топалова допусна изоставане с 1:4 в третия решетелен сет, но спечели шест от следващите седем гейма, за да триумфира с победата.