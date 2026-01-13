Най-добрият пловдивски тенисист започна уверено в Нотингам

© Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд 56 700 евро.



Пловдивчанинът е поставеният под №4 в основната схема. Той победи представителя на домакините Пол Джъб с 6:2, 6:3. Срещата продължи 67 минути.



32-годишният Кузманов, който е втора ракета на България след Григор Димитров, наложи контрол още в началото на двубоя, като реализира пробив в първия гейм на мача. След още един брейк той затвори първия сет при 6:2.



Във втората част рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" стигна до пробив за 3:2, а впоследствие направи още един, за да стигне до крайния успех с 6:3.



С победата Димитър Кузманов си осигури четири точки за световната ранглиста, в която заема 263-то място.



В двубой от втория кръг пловдивчанинът ще се изправи срещу Лиъм Броуди (Великобритания).