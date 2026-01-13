ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (14)
Най-добрият пловдивски тенисист започна уверено в Нотингам
Автор: Стойчо Генов 08:57Коментари (0)287
©
Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд 56 700 евро. 

Пловдивчанинът е поставеният под №4 в основната схема. Той победи представителя на домакините Пол Джъб с 6:2, 6:3. Срещата продължи 67 минути.

32-годишният Кузманов, който е втора ракета на България след Григор Димитров, наложи контрол още в началото на двубоя, като реализира пробив в първия гейм на мача. След още един брейк той затвори първия сет при 6:2.

Във втората част рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" стигна до пробив за 3:2, а впоследствие направи още един, за да стигне до крайния успех с 6:3.

С победата Димитър Кузманов си осигури четири точки за световната ранглиста, в която заема 263-то място.

В двубой от втория кръг пловдивчанинът ще се изправи срещу Лиъм Броуди (Великобритания).
Още по темата: общо новини по темата: 888
10.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
18.12.2025
16.12.2025
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ръководството на Локо все още не е решило как да процедира с легендата Димитър Илиев
 Крайно време беше да му се даде шанс! Познато в Пловдив име пое Академик
 ЦСКА разкара вратаря, който не спаси нито една дузпа на Локо във финала за Купата
 Петима юноши се включиха в днешната тренировка на Ботев
 Честито! Голямата легенда на Марица Ани Узунова празнува днес рожден ден
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: