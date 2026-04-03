Младата надежда на пловдивския женски тенис Елизара Янева приключи участието си в турнира на твърди кортове в Нант (Франция), който бе с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната Янева загуби четвъртфиналния си двубой срещу белгийката Йелин Вандроме с 3:6, 5:7.

Двубоят продължи 78 минути, като нашето момиче допусна три пробива срещу един реализиран в първия сет. Във втората част националката на България за "Били Джийн Кинг къп" имаше преднина от 5:4 след пробив, но съперничката ѝ спечели следващите три гейма, а по този начин затвори и мача.