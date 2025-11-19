Страхотно начало за 18-годишна пловдивчанка на турнир в Словакия

© Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка победи убедително с 6:1, 6:1 №387 в световната ранглиста за жени Екатерина Казионова (Русия). Срещата продължи само 64 минути.



Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу победителката от мача между №8 в схемата Анастасия Соболева (Украйна) и Алис Роб (Франция).