Спортните новини: Днес (11) | Вчера (12)
Страхотно начало за 18-годишна пловдивчанка на турнир в Словакия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:28
©
Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка победи убедително с 6:1, 6:1 №387 в световната ранглиста за жени Екатерина Казионова (Русия). Срещата продължи само 64 минути.

Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу победителката от мача между №8 в схемата Анастасия Соболева (Украйна) и Алис Роб (Франция).
