Димитър Кузманов започна с убедителна победа турнир в Полша
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58
Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша) с награден фонд 181 250 евро. 

Пловдивчанинът победи с 6:1, 6:1 участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Алан Важни (Полша). Срещата продължи 72 минути.

За победата си рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" заработи 8 точки за световната ранглиста. На осминафиналите Димитър Кузманов ще играе срещу победителя от мача между №8 в схемата Тиаго Монтейро (Бразилия) и Пабло Ямас Руис (Испания).
