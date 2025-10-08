Американци обявиха 18-годишна пловдивчанка за една от 20-те най-големи надежди в тениса

© Американско специализирано тенис издание похвали 18-годишната пловдивчанка Елизара Янева. В свой анализ tennisrecruiting.net окачествява родната тенисистка като една от 20-те най-големи надежди в този спорт.



Сред номинираните в този анализ са още двама талантливи българи - Иван Иванов и Александър Василев.



"От последния младежки турнир от Големия шлем за годината в началото на месеца до първия колежански турнир от Големия шлем за сезона миналия уикенд, септември донесе забележителни представяния на 20 юноши, студенти и бивши студенти на места от Бали до България, от Гуадалахара до Дзиншан и от крайбрежие до крайбрежие на Съединените щати". Така започват материала си американците.



И добавят за Елизара Янева следното:



18-годишната българка спечели третата си титла от женски турнир ITF WTT, всичките тази година, като спечели турнира W50+гостоприемство в родината си за най-голямата титла в кариерата си.



16-ата в световната ранглиста на ITF за юноши, която не беше поставена в турнира, победи последователно три поставени съпернички, включително поставената под номер 3 Селена Яничиевич от Франция, като резултатът беше 7-5, 6-3, с което завърши похода ѝ към титлата в два сета.



Янева, която достигна полуфиналите на W50+Гостоприемство следващата седмица на същото място, сега е на най-високото си място в ранглистата на WTA - 414.