Христо Рашков от пловдивския тенис клуб "Пиронкови" спечели шампионската титла при юношите в държавния турнир, който приключи в Пазарджик. Надпреварата бе за състезатели до 14 години и се проведе на базата на ТК "Фаворит".

Във финала на сингъл Христо Рашков победи с 5:7, 6:0, 6:3 Стелиян Даракев (ТК "Академия Йорданови", София). Преди това пловдивчанинът отстрани в полуфиналите Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", София) с 6:3, 6:2.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че това бе втора титла за тенисист от пловдивски клуб в турнира, след като по-рано Никол Бюлбюлева от ТК "Макс Про 2020" (Пловдив) триумфира на двойки заедно с партньорката си Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", Стара Загора).

Любопитно е това, че двете девойки се изправиха една срещу друга и във финала на сингъл. Чушева победи със 7:5, 6:1 и по този начин Никол Бюлбюлева прибави и сребърен медал към актива си от турнира в Пазарджик.