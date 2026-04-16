Момиче от Пловдив спечели шампионска титла на двойки от държавен турнир по тенис, който се провежда в Пазарджик. Става въпрос за Никол Бюлбюлева от ТК "Макс Про 2020" (Пловдив), която триумфира заедно с партньорката си Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) при девойките. Надпреварата е за тенисисти до 14 години и се провежда на базата на ТК "Фаворит".

Във финала Никол Бюлбюлева и Чушева победиха с 6:2, 7:6(2) срещу Магдалена Кунчева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)/Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик).

Освен това Никол Бюлбюлева се класира и за полуфиналите на сингъл, където ще има още двама представители на пловдивски клубове.

Резултати: Юноши, ¼-финали

Стелиян Даракев (ТК "Академия Йорданови", гр.София) – Иван Илиев (ТК "НСА", гр.София) 6:2, 6:0

Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Кристиян Петков (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:0, 6:2

Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:2, 6:3

Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Владимир Стоименов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) 6:3, 3:2 л.з.

Юноши, ½-финали

Стелиян Даракев (ТК "Академия Йорданови", гр.София) – Златан Йорданов (ТК "Авеню", гр.Бургас)

Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Виктор Георгиев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Резултати: Девойки, ¼-финали

Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Магдалена Кунчева ( ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:2, 6:4

Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Рая Найденова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:2, 6:2

Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Александра Чочкова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) 6:1, 6:1

Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 7:6(0), 6:1

Девойки, ½-финали

Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) – Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)