Ясни са четвъртфиналистите в тенис турнира "Пловдив Къп"

На кортовете на ТК "Пловдив 1981" се изиграха осминафиналните срещи на тенис турнира "Plovdiv Cup 2020". Надпреварата е за юноши и девойки от трета категория на Тенис Европа.
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Ето и резултатите:
Юноши, 1/8 – финали:
№1 Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Ливиу Попирлан (Румъния) 6-0, 6-0
Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Виктор Киров (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6-4, 6-3
№3 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Илиян Гюргов-Стоянов (Великобритания) 6-4, 6-4
№8 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6-2, 6-3
Алън Димов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – №6 Роберт Гуна (Румъния) 0-6, 1-6
№4 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Константин Лечев (ТК "Диана", гр.София) 6-1, 6-1
№5 Джордж Лазаров (ТК "Дема", гр.София) – Анил Юзгур (Турция) 6-1, 6-2
№2 Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) – Георги Сендов (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) 6-2, 6-1
1/4 – финали:
№1 Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново)
№3 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – №8 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)
№4 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №6 Роберт Гуна (Румъния)
№2 Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) – №5 Джордж Лазаров (ТК "Дема", гр.София)
Девойки 1/8 – финали:
Преслава Кръстева (ТК "15:40", гр.София) – №1 Найра Геворкян (Русия) 1-6, 2-6
№5 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Гергана Бунева (ТК "15:40", гр.София) 6-0, 6-0
№3 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) – Биляна Милчева (ТК "Левски", гр.София) 6-2, 6-1
Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) – №7 Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6-4, 6-4
Ивона Савекова (ТК "Локомотив ", гр.Пловдив) – №6 Алия Аббас (Молдова) 4-6, 2-6
№4 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен) – Атина Пападопулу (ТК "Диана", гр.София) 6-2, 6-0
Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 6-1, 6-3
№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Ева Николова (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) 6-2, 6-0
1/4 – финали:
№5 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – №1 Найра Геворкян (Русия) 1-6, 2-6
№3 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) –Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив)
№4 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен) – №6 Алия Аббас (Молдова)
№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)
Станаха ясни и финалистите по двойки.
При юношите за титлата ще спорят Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) и Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) срещу Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) и Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив).
За финала при девойките се класираха Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) и Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) срещу Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) и Найра Геворкян (Русия).