Ясни са четвъртфиналистите в тенис турнира "Пловдив Къп"

© На кортовете на ТК "Пловдив 1981" се изиграха осминафиналните срещи на тенис турнира "Plovdiv Cup 2020". Надпреварата е за юноши и девойки от трета категория на Тенис Европа.



Ето и резултатите:



Юноши, 1/8 – финали:



№1 Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Ливиу Попирлан (Румъния) 6-0, 6-0



Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Виктор Киров (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6-4, 6-3



№3 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Илиян Гюргов-Стоянов (Великобритания) 6-4, 6-4



№8 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6-2, 6-3



Алън Димов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – №6 Роберт Гуна (Румъния) 0-6, 1-6



№4 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Константин Лечев (ТК "Диана", гр.София) 6-1, 6-1



№5 Джордж Лазаров (ТК "Дема", гр.София) – Анил Юзгур (Турция) 6-1, 6-2



№2 Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) – Георги Сендов (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) 6-2, 6-1



1/4 – финали:



№1 Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново)



№3 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – №8 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)



№4 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №6 Роберт Гуна (Румъния)



№2 Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) – №5 Джордж Лазаров (ТК "Дема", гр.София)



Девойки 1/8 – финали:



Преслава Кръстева (ТК "15:40", гр.София) – №1 Найра Геворкян (Русия) 1-6, 2-6



№5 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Гергана Бунева (ТК "15:40", гр.София) 6-0, 6-0



№3 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) – Биляна Милчева (ТК "Левски", гр.София) 6-2, 6-1



Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) – №7 Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6-4, 6-4



Ивона Савекова (ТК "Локомотив ", гр.Пловдив) – №6 Алия Аббас (Молдова) 4-6, 2-6



№4 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен) – Атина Пападопулу (ТК "Диана", гр.София) 6-2, 6-0



Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 6-1, 6-3



№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Ева Николова (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) 6-2, 6-0



1/4 – финали:



№5 Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – №1 Найра Геворкян (Русия) 1-6, 2-6



№3 Александра Габровска (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) –Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив)



№4 Йоана Константинова (ТК "Плевен-ПСК", гр.Плевен) – №6 Алия Аббас (Молдова)



№2 Мария Рогачева (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Ива Иванова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)



Станаха ясни и финалистите по двойки.



При юношите за титлата ще спорят Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) и Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) срещу Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София) и Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив).



За финала при девойките се класираха Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) и Елизара Янева (ТК "Стоянстрой", гр.Пловдив) срещу Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) и Найра Геворкян (Русия).