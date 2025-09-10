ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (18)
Кузманов приключи в Полша с 8 точки за ранглистата и 3055 евро от наградния фонд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:08
©
Димитър Кузманов - Мико отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша) с награден фонд 181 250 евро.

Пловдивчанинът загуби от Пабло Йямас Руис (Испания) с 6:7(5), 1:6 за 2:10 часа на корта.

Кузманов започна по-добре срещата, взе аванс от 3:0 и 4:1, след което обаче допусна два пробива и Руис направи обрат - 6:5.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" успя да вземе подаването му за 6:6, но в тайбрека след 4:4 загуби две поредни разигравания, след което испанецът спечели със 7:5.

Във втория сет Руис доминираше изцяло, Димитър Кузманов успя да спечели само един гейм и отпадна от надпреварата.

Пловдивчанинът заработи 8 точки за световната ранглиста и 3055 евро от наградния фонд.
