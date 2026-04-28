Пловдивчанката Елизара Янева продължи и днес чудесното си представяне в тенис турнира на клей в германския град Висбаден. Надпреварата е от категория W100 и е с награден фонд от 100 000 долара. Нашето момиче постигна третата си поредна победа.

След като премина успешно през квалификациите, Елизара елиминира в мач от първия кръг на основната схема шведката Кайса Хенеман с 6:3, 7:5. Двубоят приключи за час и 46 минути.

Националката на България допусна пробив още в първия гейм на мача, но бързо успя да поеме контрола над играта, след като взе пет от следващите шест гейма.

Във втория сет Елизара Янева и Хенеман си размениха по два пробива до 4:4, но след това 19-годишната пловдивчанка направи нов такъв за 6:5, който ѝ осигури спечелването на мача.

Следващата съперничка на Янева ще бъде една измежду Луцие Хавличкова от Чехия и Даря Семенистая от Латвия.

Преди това, в пресявките на турнира, националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" отстрани последователно с 6:1, 6:1 над представителката на домакините Лаура Бьонер, както и световната №374 Наталия Волушчук (Украйна) с 6:3, 6:3.