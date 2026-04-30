Димитър Кисимов се класира за полуфиналите на сингъл при юношите на силния международен тенис турнир от категория J300 на ITF в Пловдив. Надпреварата се провежда при перфектни условия и организация на базата на ТК "Локомотив", похвалиха се от Българската федерация по тенис.

Поставеният под №1 в схемата при юношите Кисимов победи убедително на четвъртфиналите с 6:1, 6:3 №8 Макси Караскоса Диас (Испания). Това е трета поредна победа за българина на турнира, без да загуби сет. За място на финала утре Кисимов ще играе срещу Роберто Перес Сокас (Испания).

В надпреварата на двойки при юношите Борис Начев и Родион Четвериков (Украйна) отстъпиха на полуфиналите с 3:6, 0:6 от Лауренциу Бадя (Румъния) и Зак Ноутън (Ирландия).

За полуфиналите на двойки при девойките се класираха българките Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова, които ще играят срещу вторите поставени американки Оливия Трейнър и Анита Тю.