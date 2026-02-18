Пловдивски национали на България постигнаха победи в Анталия

© Пловдивските национали на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов и Янаки Милев се класираха за втория кръг на сингъл на турнира на клей кортове в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.



Илиян Радулов победи убедително на старта Денис Вишенко (Русия) с 6:1, 6:3. Срещата продължи 76 минути. 20-годишният Радулов поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част спечели три поредни гейма – от 3:3 до 6:3. Във втория кръг Радулов ще играе срещу поставения под №5 руснак Андрей Чепелев.



Янаки Милев също започна с убедителна победа с 6:4, 6:1 над осмия поставен Габриеле Пеннафорти (Италия). Двубоят продължи час и 59 минути. 21-годишният пловдивчанин загуби първите два гейма в мача, успя да изравни при 2:2, а след 3:4 спечели три поредни гейма за 6:4 в първия сет.



Тенисистът на ТК Локо-98 (Пловдив) продължи да доминира във втората част и след като поведе с 5:0, затвори мача с убедителното 6:1. Във втория кръг Милев ще играе срещу победителя от двубоя между Николас Йонел (Румъния) и Андрей Мартин (Словакия).



Янаки Милев ще участва и в надпреварата на двойки. Милев и Вардан Манукян (Русия) ще стартират с мач срещу Даниел Уца (Румъния) и Али Яздани (Иран).