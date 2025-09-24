Чаровна пловдивчанка започна уверено турнир във Франция

© Instagram Гергана Топалова започна с победа участието си на турнира на клей по тенис за жени в Кап д'Аже, Франция с награден фонд от 15 000 щатски долара.



Пловдинвчанката е поставена под номер 1 в основната схема. Тя се наложи с 2:6, 7:5, 6:2 над белгийката Роман Лонгевил.



Във втория кръг Топалова ще срещне победителката от мача между французойката Маеле Леклерк и рускинята Ксения Йерш.