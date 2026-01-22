Гергана Топалова победи много трудно аржентинка в Буенос Айрес

© Instagram Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.



Пловдивчанката е поставена под №9 в основната схема. Тя победи представителката на домакините Хустина Гонсалес Даниеле с 6:1, 3:6, 6:4 в мач, продължил два часа и 32 минути.



Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна обрат от 2:1 до 2:5 и в крайна сметка го загуби с 3:6. Пловдивчанката изостана с пробив за 1:2 в началото на третата, решителна част, но веднага отговори с рибрейк. След това Гергана Топалова нанесе решаващ удар с пробив в десетия гейм и триумфира с 6:4.



Във втория кръг нашето момиче ще играе срещу победителката от мача между шестата в схемата Мириана Тона (Италия) и Мария Фернанда Наваро (Мексико).



През миналата седмица Топалова достигна до полуфиналите на друг турнир в Аржентина.