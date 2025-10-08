ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (12)
Пловдивчанка игра близо 3 часа, но успя да преодолее силен съперник в Испания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:21Коментари (0)135
© Instagram
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. 

Пловдивчанката е поставена под №7 в основната схема. Тя победи във втория кръг Диана Марцинкевича (Латвия) с 6:1, 5:7, 7:5. Двубоят продължи 2 часа и 39 минути.

Топалова спечели убедително първия сет със серия от шест поредни гейма, след което двубоят протече много оспорвано. Нашето момиче навакса пасив от 1:4 във втората част, но допусна нов пробив за 5:6 и бившата №196 в световната ранглиста Марцинкевича изравни сетовете на собствен сервис.

В решаващата трета част Гергана Топалова допусна обрат от 3:0 до 3:5, но след това с четири последователни гейма все пак стигна до крайната победа.

За място на полуфиналите Топалова ще играе срещу представителката на домакините Сара Долс.
Още по темата: общо новини по темата: 848
08.10.2025
08.10.2025
06.10.2025
03.10.2025
03.10.2025
03.10.2025
предишна страница [ 1/142 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Американци обявиха 18-годишна пловдивчанка за една от 20-те най-големи надежди в тениса
 Ботев отговори на Стефанов: Тежко клеветническо обвинение! Коварни интриги и инсинуации
 Венци Стефанов: Емисари на Ботев (Пд) искат от футболисти на Славия да продадат мача
 Херо не дава положителен отговор, Ботев се насочва към резервен вариант за треньор
 Ретро стил за дербито на Пловдив! Фенове на Локо обявиха специален дрескод
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: