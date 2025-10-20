ИЗПРАТИ НОВИНА
Първа титла на двойки при жените за 18-годишната пловдивчанка Елизара Янева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:55
Елизара Янева триумфира за първи път в кариерата си с титлата на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените, след като стана шампионка в надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка и партньорката й Аня Станкович от Сърбия бяха поставени под №4 в основната схема. Те победиха на финала представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци със 7:5, 6:4. Срещата продължи 77 минути.

Елизара Янева и 20-годишната Станкович допуснаха пробив още в първия гейм, но веднага взеха подаването на съперничките си. Пловдивчанката и сръбкинята направиха още един брейк в последния гейм на първата част за 7:5. Двете изостанаха с 1:3 във втората част, но спечелиха шест от следващите седем гейма и триумфираха с титлата.

През следващата седмица Елизара Янева ще играе на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).
Статистика: